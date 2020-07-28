В Саратовской области за незаконный оборот алкоголя выписали штрафов на 3 млн рублей

28 Июль 2020 2020-07-28T15:29:04+03:00

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В Саратовской области за незаконный оборот алкоголя выписано штрафов на 3 млн рублей за полгода. Об этом «КП-Саратов» сообщили в Минпроме региона по итогам заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

По словам заместителя начальника отдела управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Саратовской области Максима Кузьмина, всего за шесть месяцев прошло 1 324 контрольные проверки, в том числе 1 276 с участием правоохранителей.

В результате выявили 504 факта несанкционированной продажи алкоголя. Из незаконного оборота изъяли 2 245 декалитров выпивки.

Как рассказала на заседании министр экономического развития области Юлия Швакова, есть и бизнесмены, которые могут официально торговать алкоголем. Таких юридических лиц в области и ИП 1 580. В бюджет области от них поступило 8,6 млн рублей государственной пошлины.

Также в регионе есть незаконный оборот немаркированной табачной продукции. По словам руководителя областного Роспотребнадзора Ольги Кожановой, за шесть месяцев 2020 года проверили 55 объектов. Выяснилось, что более 6 тыс. пачек продавались с нарушениями. Сумма штрафов за это составила 353 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU