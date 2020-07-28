Под Саратовом водитель ВАЗа врезался в Mitsubishi: пострадали женщина и ребенок

28 Июль 2020 2020-07-28T15:53:32+03:00

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Вчера, 27 июля, в больницу обратилась 29-летняя женщина и семилетняя девочка, которые пострадали в ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по трассе из Красного Яра в Ивановку Балаковского района они ехали в машине марки Mitsubishi Lancer под управлением 31-летнего мужчины. В них влетел неизвестный водитель на ВАЗе, который после этого поспешил скрыться.

Виновника аварии разыскивают, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU