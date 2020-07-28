В Саратове подросток-рецидивист снова отправился в колонию за кражи

28 Июль 2020 2020-07-28T15:03:29+03:00

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В Кировском районе Саратова осудили 17 и 19-летнего парней. В зависимости от роли каждого их признали виновными в групповой краже и покушении на групповой грабеж.

- Днем 17 марта 2019 года юноша, которому тогда было 16, и его приятель украли в магазине бытовой техники на площади Орджоникидзе акустическую систему за 6 172 рубля. Также они днем 26 июня прошлого года попытались забрать из супермаркета на улице Тархова 14 флаконов шампуня общей стоимостью 3 036 рублей, но их заметили охранники, от которых парни не смогли сбежать с похищенным, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области

Вечером 23 марта 2019 года эта же криминальная пара и их 24-летний товарищ украли из магазина бытовой техники на улице Зарубина два портативных динамика общей стоимостью более 12 тыс. рублей.

На суде парни во всем сознались.

При этом несовершеннолетний преступник ранее уже был судим за кражу и грабеж. Ему сложили предыдущие неотбытые сроки и назначили два года и три месяца в воспитательной колонии.

Его 19-летний товарищ получил меньше — год и девять месяцев, но в колонии общего режима.

Самого старшего, 24-летнего парня, объявили в розыск.

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ИСТОЧНИК KP.RU