В Саратове УК присвоила себе 800 тыс. рублей для оплаты электричества

28 Июль 2020 2020-07-28T14:43:43+03:00

Два года жильцы исправно отдавали деньги по счетам

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Прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства — публичному акционерному обществу «Саратовэнерго» местная УК причинила серьезный ущерб. Выяснилось, что полученные от жильцов деньги за оплату электричества так и не дошли.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в ООО «Управляющая компания «Коммунальная сервисная компания» с 2017 по 2019 год поступило свыше 2,3 млн рублей на оплату электроэнергии. Из них до «Саратовэнерго» дошли лишь около 1,5 млн рублей, а остальные деньги организация потратила «на иные нужды».

В 2019 году с расчетного счета организации поступившими от граждан деньгами закрыли штраф директора УК.

Материалы проверки направлены следователям, возбуждено уголовное дело.

Расследование контролирует надзорное ведомство.

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ИСТОЧНИК KP.RU