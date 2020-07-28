«Надо корректировать планы»: в Саратове будут жаркие будни и прохладные выходные

28 Июль 2020 2020-07-28T15:50:29+03:00

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Эта неделя подарит жителям Саратовской области разнообразную погоду.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, со вторника по четверг температура будет повышаться. Ветер будет дуть с востока со скоростью 6-11 м/с. Сегодняшней ночью будет +13…+18 градусов тепла, днем +28…+33, следующей ночью +14…+19, а днем +30…+35, в Левобережье до +38 градусов. Жара сопровождается сильным юго-западным ветром до 15 м/с.

В конце недели в регион придет холодный фронт. Уже 31 июля и 1 августа ожидаются кратковременные дожди и грозы со шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, локально до 24 м/с, в отдельных районах ливни, местами с градом. В пятницу еще будет +29…+34 градуса, в субботу и воскресенье всего лишь +23…+28 градусов.

Синоптик отметила, что желающим отдохнуть в эти дни нужно корректировать свои планы, погода не будет такой идеальной.

Отметим, что сейчас Волга прогрелась до +23,6 градуса.

В Саратове ближайшие три дня по ночам будет +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов, в четверг +33…+35, в пятницу +31…+33 в дополнение с дождем и шквалистым ветром. Непогода будет и в субботу, максимально столбик термометра в этот день поднимется всего лишь до +25…+27 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU