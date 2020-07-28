Саратовцы смогут лечиться сероводородными водами

28 Июль 2020 2020-07-28T14:23:18+03:00

В санаторно-курортном комплексе можно будет лежать, как в стационаре

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Сегодня, 28 июля, на брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области рассказали о развитии реабилитационной базы — организации санаторно-курортного комплекса.

Планируется передать здания Саратовской водолечебницы от ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №9» в управление ГУЗ «Саратовский областной клинический корпус для ветеранов войн».

- Сероводородная вода продлевает жизнь, что позволяет выполнить задачу по увеличению продолжительности жизни в регионе, — отметил министр здравоохранения региона Олега Костина.

Сейчас в Соловьиной роще строят учреждение на 24 места. Тужа можно будет приходить не только на процедуры на несколько часов, но также лежать в самом учреждении в качестве пациента — лечиться.

Отмечается, что этот проект будет включен в систему социального страхования для использования его возможностей и в качестве санаторно-курортного комплекса.

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ИСТОЧНИК KP.RU