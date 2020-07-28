Владельца Peugeot из Саратова обманули при покупке колес через интернет

28 Июль 2020 2020-07-28T14:11:20+03:00

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В Саратове мужчину обманули при покупке колес на свой Peugeot в интернете.

- На одном из сайтов 12 июля он оформил заказ и внес предоплату на сумму 14 312 рублей. Продавец по телефону заверил, что отправит товар, как только поступят деньги. Дальше мужчина получил несколько уведомлений на электронную почту об отправке заказа, но самих колес так и не дождался, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Через какое-то время заблокированным оказался и сайт.

По факту мошенничества правоохранители возбудили дело.

Полицейские просят саратовцев пользоваться наложенным платежом, если сумма покупки в интернете большая.

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ИСТОЧНИК KP.RU