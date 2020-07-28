В Саратовской области троица пыталась продать приятеля в рабство и забила его до смерти

28 Июль 2020 2020-07-28T13:27:04+03:00

Один из мужчин также надругался над потерпевшим

Изменить размер текста: A A

В Новоузенском районе на скамью подсудимых попали 27, 44 и 47-летний местные жители. В зависимости от роли каждого их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, торговлю людьми с применением насилия и иных действиях сексуального характера.

- Следствие считает, что преступление произошло вечером 9 августа 2019 года. 32-летний житель хутора Ближний пил вместе с тремя приятелями, 44-летний обвинил его в краже телефона. Двое других встали на сторону владельца мобильника и начали пить мужчину кулаками по голове, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Пьяная компания начала кататься на машине по Новоузенскому и Алгайскому районам. Несколько раз конфликт снова вспыхивал 27 и 47-летний мужчины стали бить потерпевшего руками и ногами, а 44-летний — водил.

В то же время граждане думали, как наказать товарища за кражу телефона, и решили отдать его в качестве рабочей силы в подсобные хозяйства. Тот попытался сбежать, его усадили в багажник и стали пытаться продать, однако владельцы ферм отказывали злоумышленникам в покупке человека.

В итоге они приехали к пруду около поселка Солянка. Старший из обвиняемых совершил в отношении потерпевшего действия сексуального характера, его выгрузили из машины на берег водоема, снова избили ногой и палкой и уехали.

Вскоре мужчина скончался из-за тупой травмы головы, осложнившейся отеком головного мозга.

В полицию 11 августа с заявлением о пропаже мужчины пришел его брат. После этого злоумышленников нашли.

В торговле людьми признался 44-летний обвиняемый, 47-летнего обвиняют по трем статьям, но в насилии он не признается, младший из фигурантов все отрицает.

Однако доказательств их вины оказалось достаточно, чтобы направить материалы в суд. Точку в деле поставят присяжные.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU