2020-07-28T13:34:37+03:00
Общество

В Саратовской области появится единая служба «03»

Объединятся вызовы со всех районов региона
Дарья Вострикова
Поделиться:
Министр Олег Костин рассказал о создании новой службы «03»Министр Олег Костин рассказал о создании новой службы «03»Фото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 июля, на встрече в Минздраве Саратовской области министр Олег Костин рассказал об изменениях, которые ждут скорую помощь в Саратовской области.

На первом этапе объединят прием вызовов ГУЗ «СГССМП» и ГУЗ СО «ЦМК» по Саратову, Саратовскому, Татищевскому, Воскресенскому и Энгельсскому районам, а также по Балашовскому району. На втором этапе объединение коснется вызовов со всех районов области.

Численность обслуживаемого населения у новой единой службы будет — 1 346 498 человек и 2 421 895 соответственно. Она будет работать на базе информационной системы.

Служба будет реорганизована к июлю 2021 года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24