В Саратовской области появится единая служба «03»

28 Июль 2020 2020-07-28T13:34:37+03:00

Объединятся вызовы со всех районов региона

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Сегодня, 28 июля, на встрече в Минздраве Саратовской области министр Олег Костин рассказал об изменениях, которые ждут скорую помощь в Саратовской области.

На первом этапе объединят прием вызовов ГУЗ «СГССМП» и ГУЗ СО «ЦМК» по Саратову, Саратовскому, Татищевскому, Воскресенскому и Энгельсскому районам, а также по Балашовскому району. На втором этапе объединение коснется вызовов со всех районов области.

Численность обслуживаемого населения у новой единой службы будет — 1 346 498 человек и 2 421 895 соответственно. Она будет работать на базе информационной системы.

Служба будет реорганизована к июлю 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU