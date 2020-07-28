2020-07-28T12:49:00+03:00
Происшествия

Чтобы «спасти» жительницу Саратова от двух кредитов, мошенник оформил на нее один

Он запугал женщину и тут же обманул
Ольга Симонова
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В Саратове мошенники «повесили кредит» на 39-летнюю женщину.

- Гражданке позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и заявил, что на нее аферисты хотят оформить два кредита и их надо отменить, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Чтобы избавиться от кредита в 50 тыс. рублей, женщине предложили взять новый на ту же сумму через онлайн-приложение, а от второго — с помощью оформления карты.

В обоих случаях потерпевшей надо было сказать мошеннику код и подтверждающую СМС, что она и сделала. Доверчивая саратовчанка потеряла 75 тыс. рублей.

Правоохранители, узнав о случившемся, завели дело. Полиция предупреждает: настоящие сотрудники банка не звонят, чтобы узнать данные карты, СVV-код или коды из СМС. Нельзя выполнять каких-либо действий по указке посторонних и переходить по ссылкам в сообщениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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