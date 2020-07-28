2020-07-28T11:59:20+03:00
Происшествия

Саратовца отправили в «строгач» на девять месяцев за нападение на полицейского

Мужчина ударил правоохранителя ногой в живот
Ольга Симонова
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В Волжском районе Саратова осудили 47-летнего местного жителя. Его признали виновным в применении насилия в отношении полицейского при исполнении.

- Днем 30 мая 2020 года жительница одного из домов по улице Волжская пыталась успокоить пьяного мужчину в своем дворе. Не справившись с ним, она обратилась к патрульным полицейским. Те предложили буяну пройти с ними в отдел для составления административного протокола. Тот отказался и ударил ногой правоохранителя в живот, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

На следствии и в суде гражданин свою вину признал. Его отправили на девять месяцев в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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