Саратовца отправили в «строгач» на девять месяцев за нападение на полицейского
В Волжском районе Саратова осудили 47-летнего местного жителя. Его признали виновным в применении насилия в отношении полицейского при исполнении.
- Днем 30 мая 2020 года жительница одного из домов по улице Волжская пыталась успокоить пьяного мужчину в своем дворе. Не справившись с ним, она обратилась к патрульным полицейским. Те предложили буяну пройти с ними в отдел для составления административного протокола. Тот отказался и ударил ногой правоохранителя в живот, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
На следствии и в суде гражданин свою вину признал. Его отправили на девять месяцев в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU