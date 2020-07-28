В Саратовской области до ноября пройдет реорганизация системы здравоохранения в районах

28 Июль 2020 2020-07-28T12:51:50+03:00

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В Саратовской области появятся межрайонные медицинские центры. Об этом на пресс-конференции 28 июля сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. Они создаются в рамках модернизации системы по нацпроекту «Здравоохранение», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.

Суть изменений в том, что больницы в отдаленных местностях объединяются в единое юрлицо с медучреждениями в райцентрах. Больницы ни в коем случае не закрывают — отдельно подчеркнул Костин.

Олег Костин пояснил суть изменений в системе здравоохраненияФото: Дарья Вострикова

К примеру, балашовские станция скорой помощи, детская больница и родильный дом объединяются в районную больницу. Экономия составит 7 млн рублей.

Такой же межрайонный центр появится в Балакове. Зоны закрепления — Балаковский и Духовницкий районы. Экономия бюджетных средств за счет реорганизации составит 6,6 млн рублей.

А еще межрайонный центр появится в Энгельсском районе, его зоны закрепления — Энгельс, Степное, Красный Кут, Ровное. Экономия — 19,3 млн рублей.

Срок завершения реорганизаций — ноябрь 2020.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/793025" frameborder="0"></iframe> Министр Костин объяснил суть изменений в системе здравоохранения районов области.

ИСТОЧНИК KP.RU