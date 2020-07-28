2020-07-28T11:41:42+03:00
Происшествия

В Балакове бомж забил руками и черенком лопаты приютившую его старушку

Родственникам пенсионерки он заявил, что обнаружил ее погибшей
Ольга Симонова
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В Балакове Саратовской области будут судить 51-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Следствие считает, что мужчина без постоянного места жительства забил до смерти лопатой 71-летнюю женщину, которая пустила его пожить в свою квартиру на Минской улице, за что тот помогал ей в быту.

- Днем 2 апреля они поругались. Злоумышленник ударил пенсионерку по лицу ладонью, кулаком в грудь и черенком от лопаты по корпусу. После этого он положил ее на диван и ушел. Через несколько дней женщина скончалась, но мужчина никому об этом не сказал, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

В квартиру 8 апреля пришли родственники скончавшейся, так как она не отвечала на звонки, и нашли ее мертвой. Гражданин им заявил, что тоже обнаружил ее уже такой.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что пенсионерка погибла из-за тупой сочетанной травмы тела с множественными переломами костей скелета.

Под тяжестью доказательств мужчина сознался в преступлении, его отправили под стражу, а уголовное дело в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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