В Саратовской области фура слетела в кювет и опрокинулась
В Красноармейском районе Саратовской области вчера ночью, 27 июля, в ДТП попал водитель фуры.
- В 01:30 на 418-м км трассы Сызрань — Волгоград 57-летний шофер Mercedes-Benz Axor с полуприцепом слетел с трассы в кювет и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
Авария произошла, по предварительным данным, из-за нарушения водителем правил расположения на дороге. Пострадавшего мужчину госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU