2020-07-28T11:14:16+03:00
Происшествия

В Саратовской области фура слетела в кювет и опрокинулась

Водитель попал в больницу
Ольга Симонова
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В Красноармейском районе Саратовской области вчера ночью, 27 июля, в ДТП попал водитель фуры.

- В 01:30 на 418-м км трассы СызраньВолгоград 57-летний шофер Mercedes-Benz Axor с полуприцепом слетел с трассы в кювет и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Авария произошла, по предварительным данным, из-за нарушения водителем правил расположения на дороге. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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