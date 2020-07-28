2020-07-28T11:05:57+03:00
Общество

Почти 15 тыс. семей Саратовской области назначили выплату на первенца

Ее размер — 9 708 рублей
Ольга Симонова
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В Саратовской области 14,3 тыс. семей назначили ежемесячную выплату на первенца.

- Из этого количества 1,2 тыс. граждан получают выплату на детей, рожденных в 2020 году. Ее размер — 9 708 рублей. Деньги выплачивают каждый месяц до достижения ребенком возраста трех лет, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты.

Эту меру господдержки предоставляют в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Однако получить выплаты могут только те семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего году обращения за указанной выплатой.

Оформить выплаты можно в соцзащите или в МФЦ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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