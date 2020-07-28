Около морга на Шелковичной женщина на иномарке сбила пенсионера

Во Фрунзенском районе Саратова вчера, 27 июля, под колеса автомобиля попал пенсионер.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, авария произошла в 17:35 напротив дома №177 по улице Шелковичная. По этому адресу находится бюро судебно-медицинской экспертизы.

Двигаясь задним ходом на Hyundai Solaris, 37-летняя женщина сбила 73-летнего пешехода. Мужчину госпитализировали.

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