В Энгельсском районе пропала дезориентированная пенсионерка
В Энгельсском районе Саратовской области ищут 81-летнюю Лидию Кузнецову (Никулину).
- Пенсионерка ушла из СНТ «Железнодорожник» на станции Анисовка 27 июля и больше ее никто не видел, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».
У Лидии Павловны возможна потеря памяти, она не ориентируется в пространстве.
Приметы: рост 155 см, нормальное телосложение, волосы седые длинные собраны в косу, глаза серо-голубые.
На момент пропажи женщина была одета в темно-серый цветастый халат, завязанный сзади бело-красный платок, розовые домашние шлепки.
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ИСТОЧНИК KP.RU