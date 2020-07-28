2020-07-28T10:44:25+03:00
Общество

В Энгельсском районе пропала дезориентированная пенсионерка

Лидия Павловна ушла из СНТ «Железнодорожник» на станции Анисовка
Ольга Симонова
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В Энгельсском районе Саратовской области ищут 81-летнюю Лидию Кузнецову (Никулину).

- Пенсионерка ушла из СНТ «Железнодорожник» на станции Анисовка 27 июля и больше ее никто не видел, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

У Лидии Павловны возможна потеря памяти, она не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 155 см, нормальное телосложение, волосы седые длинные собраны в косу, глаза серо-голубые.

На момент пропажи женщина была одета в темно-серый цветастый халат, завязанный сзади бело-красный платок, розовые домашние шлепки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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