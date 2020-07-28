2020-07-28T10:26:17+03:00
Происшествия

Под Марксом пенсионер на «Москвиче» влетел в Ford

Водителя отечественного авто госпитализировали
Ольга Симонова
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ДТП в Павловке. Фото из Instagram ИА «Наш Маркс»ДТП в Павловке. Фото из Instagram ИА «Наш Маркс»
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В селе Павловка Марксовского района Саратовской области вчера днем, 27 июля, случилось ДТП.

- В 12:35 на 356-м км трассы СамараВолгоград 79-летний водитель «Москвич-2140» на второстепенной дороге не пропустил Ford Focus, двигавшийся по главной, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Пенсионера госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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