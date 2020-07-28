Исаев поручил главе района не растягивать работы в сквере на 2-й Садовой

28 Июль 2020 2020-07-28T09:58:07+03:00

Подрядчик три месяца не может завершить ремонт

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Вчера, 27 июля, глава Саратова Михаил Исаев осмотрел работы в сквере на 2-й Садовой. Он станет частью будущего пешеходного кольца, инициатором создания которого стал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, работы в рамках реконструкции пешеходной зоны по объему незначительные, но вот уже три месяца подрядчик не может завершить ремонт.

Фото пресс-службы мэрии

- Подрядчику высказали замечания о недопущении искусственной затяжки времени. Уже заканчивается июль, а работы здесь было на месяц, — заметил Исаев.

Сейчас пешеходная зона уже заасфальтирована, там обустроили аллею для прогулок с животными. Однако по словам градоначальника, необходимо заниматься запуском системы автополива, посадкой зеленых насаждений, газона, укладкой плиточного покрытия.

Фото пресс-службы мэрии

Исаев высказал замечание главе Октябрьского района Игорю Молчанову, что с такими подрядчиками нужно жестко выстраивать графики работ.

Как заметил мэр, несмотря на то, что в рамках контракта стоит дата 1 октября, работы не нужно растягивать.

Напомним, реконструкция сквера ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Фото пресс-службы мэрии

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ИСТОЧНИК KP.RU