В Саратовской области 1,4 тыс. человек могут отправить на общественные работы
В Саратовской области организуют общественные работы и временные рабочие места.
Мероприятия по стабилизации регионального рынка труда вчера, 27 июля, обсудили в Минтруда области.
- Чтобы снизить напряженность на рынке труда, правительство РФ выделило региону 66 млн рублей. Эти средства будут направлены в качестве субсидий предприятиям на организацию временных рабочих мест и общественных работ, — рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Жуковская.
Сейчас определяется перечень участников программы, а сами мероприятия начнутся в сентябре.
Планируется, что программа охватит свыше 1,4 тыс. работников — это граждане, ищущие работу и обратившиеся в центры занятости населения, и безработные, зарегистрированные в ЦЗН. Также поучаствовать могут работники организаций, где введен режим неполного рабочего времени, сотрудники ушли в отпуски без сохранения зарплаты или проводятся мероприятия по высвобождению.
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ИСТОЧНИК KP.RU