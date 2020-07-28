2020-07-28T09:33:55+03:00
Общество

В Саратовской области 1,4 тыс. человек могут отправить на общественные работы

На организацию временных рабочих мест и общественных работ выделено 66 млн рублей
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области организуют общественные работы и временные рабочие места.

Мероприятия по стабилизации регионального рынка труда вчера, 27 июля, обсудили в Минтруда области.

- Чтобы снизить напряженность на рынке труда, правительство РФ выделило региону 66 млн рублей. Эти средства будут направлены в качестве субсидий предприятиям на организацию временных рабочих мест и общественных работ, — рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Жуковская.

Сейчас определяется перечень участников программы, а сами мероприятия начнутся в сентябре.

Планируется, что программа охватит свыше 1,4 тыс. работников — это граждане, ищущие работу и обратившиеся в центры занятости населения, и безработные, зарегистрированные в ЦЗН. Также поучаствовать могут работники организаций, где введен режим неполного рабочего времени, сотрудники ушли в отпуски без сохранения зарплаты или проводятся мероприятия по высвобождению.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области появится единая служба «03»
Чтобы «спасти» жительницу Саратова от двух кредитов, мошенник оформил на нее один
Власти Саратова 15 лет не могут справиться с шумными мотоциклистами
Алексей Частов переходит на работу в региональный Россельхознадзор
Саратовца отправили в «строгач» на девять месяцев за нападение на полицейского
В Саратовской области до ноября пройдет реорганизация системы здравоохранения в районах
В Балакове бомж забил руками и черенком лопаты приютившую его старушку
В тени пирамиды «МММ»: Как работают современные мошенники
В Саратовской области фура слетела в кювет и опрокинулась
Почти 15 тыс. семей Саратовской области назначили выплату на первенца
Около морга на Шелковичной женщина на иномарке сбила пенсионера
В Энгельсском районе пропала дезориентированная пенсионерка
В Синодском сгорел двухквартирный дом