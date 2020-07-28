В Саратовской области 1,4 тыс. человек могут отправить на общественные работы

28 Июль 2020 2020-07-28T09:33:55+03:00

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В Саратовской области организуют общественные работы и временные рабочие места.

Мероприятия по стабилизации регионального рынка труда вчера, 27 июля, обсудили в Минтруда области.

- Чтобы снизить напряженность на рынке труда, правительство РФ выделило региону 66 млн рублей. Эти средства будут направлены в качестве субсидий предприятиям на организацию временных рабочих мест и общественных работ, — рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Жуковская.

Сейчас определяется перечень участников программы, а сами мероприятия начнутся в сентябре.

Планируется, что программа охватит свыше 1,4 тыс. работников — это граждане, ищущие работу и обратившиеся в центры занятости населения, и безработные, зарегистрированные в ЦЗН. Также поучаствовать могут работники организаций, где введен режим неполного рабочего времени, сотрудники ушли в отпуски без сохранения зарплаты или проводятся мероприятия по высвобождению.

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ИСТОЧНИК KP.RU