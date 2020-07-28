2020-07-28T09:39:12+03:00
Общество

В Саратовской области православные отмечают 1032-летие крещения Руси

Праздник стал государственным в 2010 году
Дарья Вострикова
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Сегодня, 28 июля, православные всей России, в том числе и Саратовской области, отмечают 1032-летие крещения Руси.

Этот день является государственной памятной датой РФ, установленной в 2010 году Федеральным законом «О внесении изменения в статью 11 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

Такая дата выбрана неслучайно — в этот день отмечается память равноапостольного князя Владимира «Красное Солнышко». Он был внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере.

По легенде о том, как князь выбирал религию для своего народа, он выслушал рассказы от своих посланников и больше всего его привлек Константинополь. Ему сообщили о великолепии церковной службы.

Владимир способствовал распространению христианства на Руси, строил новые города и возводил церкви. Вслед за Киевом религию приняли и другие города, но Крещение Руси продлилось еще несколько столетий, пока христианство не победило языческие верования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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