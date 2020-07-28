К молодой маме в Саратове на подмогу выезжали спасатели

28 Июль 2020 2020-07-28T09:13:47+03:00

Она сама не смогла приехать на базу, так как у нее на руках был новорожденный

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова спасатели выезжали на подмогу молодой матери.

- Женщина вызвала специалистов в дом на 2-м Московском проезде, чтобы снять обручальное кольцо с отекшего пальца. Самой у нее этого сделать не получилось, а приехать на базу городской службы спасения она тоже не могла, так как у нее на руках был ребенок пяти дней от роду, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.

Прибывшие спасатели сняли кольцо с помощью бокорезов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU