К молодой маме в Саратове на подмогу выезжали спасатели
В Ленинском районе Саратова спасатели выезжали на подмогу молодой матери.
- Женщина вызвала специалистов в дом на 2-м Московском проезде, чтобы снять обручальное кольцо с отекшего пальца. Самой у нее этого сделать не получилось, а приехать на базу городской службы спасения она тоже не могла, так как у нее на руках был ребенок пяти дней от роду, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе.
Прибывшие спасатели сняли кольцо с помощью бокорезов.
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ИСТОЧНИК KP.RU