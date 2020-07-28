В Балакове парень украл с банковской карты свыше 35 тыс. рублей
Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 23-летней девушки.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 2 по 19 апреля кто-то снял с ее банковского счета, прикрепленного к карте, свыше 35 тыс. рублей.
Вчера, 27 июля, предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался парень — одногодка потерпевшей.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU