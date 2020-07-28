В Балакове парень украл с банковской карты свыше 35 тыс. рублей

28 Июль 2020 2020-07-28T09:01:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 23-летней девушки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 2 по 19 апреля кто-то снял с ее банковского счета, прикрепленного к карте, свыше 35 тыс. рублей.

Вчера, 27 июля, предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался парень — одногодка потерпевшей.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU