На лето изменится расписание саратовской электрички
Поезд будет отправляться на 14 минут раньше
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В Саратовской области на лето изменится расписание электрички №6303 Карамыш — Тарханы.
- Со станции Карамыш поезд будет отправляться на 14 минут раньше — в 04:30, а прибывать в Тарханы в 09:04, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД.
Эти изменения вступят в силу с 5 августа и будут актуальны до 1 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU