На лето изменится расписание саратовской электрички

28 Июль 2020 2020-07-28T08:55:24+03:00

Поезд будет отправляться на 14 минут раньше

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В Саратовской области на лето изменится расписание электрички №6303 Карамыш — Тарханы.

- Со станции Карамыш поезд будет отправляться на 14 минут раньше — в 04:30, а прибывать в Тарханы в 09:04, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД.

Эти изменения вступят в силу с 5 августа и будут актуальны до 1 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU