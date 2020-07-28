В Липовке мужчина нашел забитого до смерти соседа

28 Июль 2020 2020-07-28T08:47:03+03:00

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В Липовке Базарно-Карабулакского района вчера днем, 27 июля, нашли труп.

- Тело 61-летнего местного жителя с гематомами на различных частях тела нашел сосед, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку. Осмотрен труп и место происшествия.

Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти. Также разыскивается тот, кто избил погибшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU