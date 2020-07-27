В судоходном канале Балакова всплыл утопленник

27 Июль 2020 2020-07-27T21:36:44+03:00

Следователи и полиция работают на месте ЧП

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В Балакове Саратовской области найден утопленник.

Как сообщает «ЧП-Саратов», труп неизвестного мужчины поднялся со дна судоходного канала в районе набережной Леонова, 40.

Тело достали на берег областные спасатели. Они передали его сотрудникам полиции и следователям СУ СКР региона.

Выясняются обстоятельства гибели человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU