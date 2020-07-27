В судоходном канале Балакова всплыл утопленник
Следователи и полиция работают на месте ЧП
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В Балакове Саратовской области найден утопленник.
Как сообщает «ЧП-Саратов», труп неизвестного мужчины поднялся со дна судоходного канала в районе набережной Леонова, 40.
Тело достали на берег областные спасатели. Они передали его сотрудникам полиции и следователям СУ СКР региона.
Выясняются обстоятельства гибели человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU