Сразу несколько аварий парализовали движение из Саратова в Энгельс
Вечер понедельника, 27 июля, оказался богат на ДТП.
Очевидцы сообщили «КП-Саратов» сразу о трех авариях на мосту через Волгу.
Одно произошло на пересечении улиц Чернышевского и Большая Горная. Там столкнулись две машины, один из них при этом, автомобиль «Лада Приора» провалился в дорожную яму.
Автомобиль провалился в дорожную яму
Примечательно, что несколько дней назад в этом месте был «коммунальный фонтан». Течь устранили, но, видимо, асфальт был уложен некачественно.
На Предмостовой площади в аварию попал пассажирский автобус маршрута №284б.
Авария с автобусом на Предмостовой площади.
На мосту, возле остановки «Пляж» столкнулись две легковушки.
На мосту столкнулись две легковушки
Везде в местах аварий образовались серьезные пробки.
Машина провалилась в дорожную яму на Большой Горной.
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ИСТОЧНИК KP.RU