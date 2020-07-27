Сразу несколько аварий парализовали движение из Саратова в Энгельс

27 Июль 2020 2020-07-27T19:06:02+03:00

Автомобили и автобусы сталкивались и проваливались [видео]

Изменить размер текста: A A

Вечер понедельника, 27 июля, оказался богат на ДТП.

Очевидцы сообщили «КП-Саратов» сразу о трех авариях на мосту через Волгу.

Одно произошло на пересечении улиц Чернышевского и Большая Горная. Там столкнулись две машины, один из них при этом, автомобиль «Лада Приора» провалился в дорожную яму.

Автомобиль провалился в дорожную яму

Примечательно, что несколько дней назад в этом месте был «коммунальный фонтан». Течь устранили, но, видимо, асфальт был уложен некачественно.

На Предмостовой площади в аварию попал пассажирский автобус маршрута №284б.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/792905" frameborder="0"></iframe> Авария с автобусом на Предмостовой площади.

На мосту, возле остановки «Пляж» столкнулись две легковушки.

На мосту столкнулись две легковушки

Везде в местах аварий образовались серьезные пробки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/792904" frameborder="0"></iframe> Машина провалилась в дорожную яму на Большой Горной.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU