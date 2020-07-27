Криминальная пара пыталась сбыть килограмм героина в Саратове
В Саратове полицейские задержали двоих подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
- Следствие считает, что 47-летний житель области и 39-летняя саратовчанка собирались сделать закладки возле жилых домов, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
На даче у женщины нашли свыше 850 граммов вещества. Фото ГУ МВД по Саратовской области
После поимки подозреваемых из тайников изъяли 80 свертков с наркотиками. На даче женщины нашли свыше 850 граммов героина. Общий вес вещества составил более 1 кг.
Злоумышленников отправили под стражу на время расследования.
Подозреваемые успели разложить 80 свертков. Фото ГУ МВД по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU