Криминальная пара пыталась сбыть килограмм героина в Саратове

27 Июль 2020 2020-07-27T16:23:31+03:00

Злоумышленники собирались распространять героин в Саратове. Фото ГУ МВД по Саратовской области

Они успели разложить по закладкам 80 свертков

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В Саратове полицейские задержали двоих подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

- Следствие считает, что 47-летний житель области и 39-летняя саратовчанка собирались сделать закладки возле жилых домов, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

На даче у женщины нашли свыше 850 граммов вещества. Фото ГУ МВД по Саратовской области

После поимки подозреваемых из тайников изъяли 80 свертков с наркотиками. На даче женщины нашли свыше 850 граммов героина. Общий вес вещества составил более 1 кг.

Злоумышленников отправили под стражу на время расследования.

Подозреваемые успели разложить 80 свертков. Фото ГУ МВД по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU