Жительница Саратова не смогла жить с имуществом под арестом и оплатила долги
В Ленинском районе Саратова женщина отдала долги по кредитам после визита приставов.
- Гражданка не стала выплачивать 200 тыс. рублей, а предпочла проигнорировать обязательство. На счетах денег у нее не было, поэтому пристав пришел по адресу прописки и наложил арест на имущество, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.
Через несколько женщина нашла деньги и перечислила всю сумму на расчетный счет отдела приставов.
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ИСТОЧНИК KP.RU