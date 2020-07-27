Жительница Саратова не смогла жить с имуществом под арестом и оплатила долги

27 Июль 2020 2020-07-27T16:12:08+03:00

Она должна была 200 тыс. рублей

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В Ленинском районе Саратова женщина отдала долги по кредитам после визита приставов.

- Гражданка не стала выплачивать 200 тыс. рублей, а предпочла проигнорировать обязательство. На счетах денег у нее не было, поэтому пристав пришел по адресу прописки и наложил арест на имущество, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Через несколько женщина нашла деньги и перечислила всю сумму на расчетный счет отдела приставов.

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ИСТОЧНИК KP.RU