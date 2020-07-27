Почти 6 тыс. человек подписали петицию за освобождение обвиняемых в торговле детьми саратовских врачей

27 Июль 2020 2020-07-27T15:09:22+03:00

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На сайте change.org появилась петиция в защиту врачей, которых обвиняют в торговле детьми. Речь идет о руководителях и сотрудниках организаций «Европейский центр суррогатного материнства» и «Росюрконсалтинг», эмбриологе Тарасе Ашиткове, репродуктологе Юлиане Ивановой, акушере-гинекологе Лилии Панаиоти и суррогатной матери Татьяне Блиновой. Последняя находится под домашним арестом, все остальные в СИЗО. Отметим, что двое из этих врачей — саратовские.

- Между тем суррогатное материнство в России разрешено законом. Невозможно ставить знак равенства между суррогатным материнством и торговлей людьми. Суррогатная мать получает деньги не за ребенка, а за услугу по его вынашиванию и родам, и вся процедура не только регулируется законами и подзаконными актами, но и описывается в договоре между сторонами, — отмечают авторы петиции.

Отмечается, что медики «не имеют отношения ни к финансовой, ни к юридической сторонам программ суррогатного материнства», как и повлиять на судьбу ребенка. Они профессионалы, известные в России и за ее пределами.

Поддерживающие петицию считают, что попытки сделать суррогатную мать и врачей преступниками, которые «не могут участвовать ни в вероятных финансовых злоупотреблениях, ни в возможных нарушениях в обращении с младенцем», выглядят абсурдными.

- В связи изложенным, просим освободить из-под стражи Тараса Ашиткова, Юлиану Иванову и Лилию Панаиоти, и прекратить уголовное преследование в отношении указанных врачей, а также суррогатной матери Татьяны Блиновой, — такова цель обращения.

Напомним, все началось после обнаружения работниками скорой помощи в съемной квартире в Одинцово мертвого ребенка. Медики обнаружили еще троих детей, которым не исполнилось и полугода. По версии следствия, малышей родили для иностранцев, которые собирались вывезти их из России.

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ИСТОЧНИК KP.RU