В Балакове юные грабители позарились на шесть банок кофе и мобильный телефон

27 Июль 2020 2020-07-27T14:26:15+03:00

Парни отобрали у 14-летнего подростка смартфон за 15,2 тыс. рублей и избили его

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В Балакове Саратовской области будут судить подростков. Их обвиняют в групповом грабеже по предварительному сговору, в том числе с применением насилия.

- Следствие считает, что вечером 8 мая 2020 года 15-летний и двое 16-летний юношей ограбили супермаркет на улице Академика Королева. Они забрали шесть банок кофе общей стоимостью 1 845 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Также вечером 10 мая трое тех же юношей и их 16-летний приятель около дома на Минской улице отобрали мобильный телефон за 15,2 тыс. рублей у 14-летнего подростка, применив насилие.

Молодых злоумышленников задержали балаковские полицейские.

Расследование продолжается. В ходе следствия будут проверены условия жизни и воспитания несовершеннолетних в семье, качество работы в учебном заведении, а также работы, проводимой с юношами органами профилактики.

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ИСТОЧНИК KP.RU