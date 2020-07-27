В Балакове юные грабители позарились на шесть банок кофе и мобильный телефон
В Балакове Саратовской области будут судить подростков. Их обвиняют в групповом грабеже по предварительному сговору, в том числе с применением насилия.
- Следствие считает, что вечером 8 мая 2020 года 15-летний и двое 16-летний юношей ограбили супермаркет на улице Академика Королева. Они забрали шесть банок кофе общей стоимостью 1 845 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Также вечером 10 мая трое тех же юношей и их 16-летний приятель около дома на Минской улице отобрали мобильный телефон за 15,2 тыс. рублей у 14-летнего подростка, применив насилие.
Молодых злоумышленников задержали балаковские полицейские.
Расследование продолжается. В ходе следствия будут проверены условия жизни и воспитания несовершеннолетних в семье, качество работы в учебном заведении, а также работы, проводимой с юношами органами профилактики.
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ИСТОЧНИК KP.RU