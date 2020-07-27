2020-07-27T15:26:27+03:00
Происшествия

В Саратове разбился упавший из окна на восьмом этаже ребенок

В трагедии разбираются следователи
Ольга Симонова
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Ребенок разбился насмертьРебенок разбился насмертьФото: СУ СКР по Саратовской области
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В Кировском районе Саратова сегодня, 27 июля, с восьмого этажа дома выпал ребенок.

- По факту падения из окна на улице Кутякова организована доследственная проверка, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Двухлетняя девочка погибла на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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