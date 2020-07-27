В Саратове разбился упавший из окна на восьмом этаже ребенок
В трагедии разбираются следователи
Ребенок разбился насмертьФото: СУ СКР по Саратовской области
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В Кировском районе Саратова сегодня, 27 июля, с восьмого этажа дома выпал ребенок.
- По факту падения из окна на улице Кутякова организована доследственная проверка, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Двухлетняя девочка погибла на месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU