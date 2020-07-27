В Саратове разбился упавший из окна на восьмом этаже ребенок

27 Июль 2020 2020-07-27T15:26:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова сегодня, 27 июля, с восьмого этажа дома выпал ребенок.

- По факту падения из окна на улице Кутякова организована доследственная проверка, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Двухлетняя девочка погибла на месте.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU