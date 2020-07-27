Полиция задержала наркомана-маугли за прыжки по машинам в Саратове

27 Июль 2020 2020-07-27T15:15:24+03:00

На него составили протокол

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В соцсетях появилось видео девиантного поведения мужчины на перекрестке 2-й Садовой и Аткарской улиц в Саратове.

На кадрах отчетливо видно, как гражданин прыгает с одной машины на другую, ходит по дороге как у себя дома. Его совершенно не смущают сигналящие водители.

Местные жители в комментариях предположили, что мужчина может быть «под кайфом», из-за чего и решился на такие поступки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 37-летнего гражданина задерживали, на него составили протокол за нахождение в общественном виде в измененном состоянии.

Материалы проверки направлены в суд.

По его поведению на видео сейчас проводится проверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/792833" frameborder="0"></iframe> Неадекват прыгает по машинам в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU