Полиция задержала наркомана-маугли за прыжки по машинам в Саратове
В соцсетях появилось видео девиантного поведения мужчины на перекрестке 2-й Садовой и Аткарской улиц в Саратове.
На кадрах отчетливо видно, как гражданин прыгает с одной машины на другую, ходит по дороге как у себя дома. Его совершенно не смущают сигналящие водители.
Местные жители в комментариях предположили, что мужчина может быть «под кайфом», из-за чего и решился на такие поступки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 37-летнего гражданина задерживали, на него составили протокол за нахождение в общественном виде в измененном состоянии.
Материалы проверки направлены в суд.
По его поведению на видео сейчас проводится проверка.
Неадекват прыгает по машинам в Саратове.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU