Синоптики прогнозируют жаркую погоду и дожди

28 Июль 2020 2020-07-27T13:19:52+03:00

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В Саратовской области сегодня, 28 июля, ожидается кратковременный дождь и гроза.

- Погода будет с переменной облачностью. Ветер подует с севера и северо-востока со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

При этом в Саратове дожди не прогнозируются.

Температура по региону поднимется до +25…+30 градусов, по облцентру — до +29 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU