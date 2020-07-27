В центре Саратова Skoda сбила женщину

27 Июль 2020 2020-07-27T13:03:30+03:00

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В центре Саратова сегодня, 27 июля, иномарка сбила пешехода.

- По предварительным данным, Skoda наехала на женщину на перекрестке Вольской и Дзержинского, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Пешехода доставили в больницу. Все обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU