В центре Саратова Skoda сбила женщину
Пешехода доставили в больницу
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В центре Саратова сегодня, 27 июля, иномарка сбила пешехода.
- По предварительным данным, Skoda наехала на женщину на перекрестке Вольской и Дзержинского, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
Пешехода доставили в больницу. Все обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU