В Саратове встали трамваи двух маршрутов
Движение прервано из-за неисправности контактной сети
Изменить размер текста:
Сегодня, 27 июля, в Саратове встали трамваи №№9 и 10.
Об этом сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».
Движение прервалось в 10:45 у Детского парка из-за обесточки, в это же время у остановки «Церковь Рождества Христова» из-за поломки пантографа и в 10:50 у Рабочей улицы по той же причине.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU