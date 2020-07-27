В Саратове встали трамваи двух маршрутов

27 Июль 2020 2020-07-27T13:45:12+03:00

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Сегодня, 27 июля, в Саратове встали трамваи №№9 и 10.

Об этом сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».

Движение прервалось в 10:45 у Детского парка из-за обесточки, в это же время у остановки «Церковь Рождества Христова» из-за поломки пантографа и в 10:50 у Рабочей улицы по той же причине.

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ИСТОЧНИК KP.RU