В Ленинском районе Саратова до пяти вечера не будет воды

27 Июль 2020 2020-07-27T11:33:53+03:00

Отключение связано с аварией на Школьной, 27

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В Ленинском районе Саратова сегодня, 27 июля, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», краны будут сухими у жителей Лунной, 5, 27, Деловой, 26 и 26а, нечетной стороны Школьной, 19–27а ориентировочно до 17:00.

Отключение связано с аварией на Школьной, 27.

Вчера воду уже отключали до полуночи в том же микрорайоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU