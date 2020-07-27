В Ленинском районе Саратова до пяти вечера не будет воды
Отключение связано с аварией на Школьной, 27
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В Ленинском районе Саратова сегодня, 27 июля, отключили воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», краны будут сухими у жителей Лунной, 5, 27, Деловой, 26 и 26а, нечетной стороны Школьной, 19–27а ориентировочно до 17:00.
Отключение связано с аварией на Школьной, 27.
Вчера воду уже отключали до полуночи в том же микрорайоне.
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ИСТОЧНИК KP.RU