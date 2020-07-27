Двое неудавшихся закладчиков из Энгельса получили срок

27 Июль 2020 2020-07-27T13:44:42+03:00

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Суд признал двух жителей из Энгельса в возрасте 17 и 18 лет виновными в покушении на сбыт наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, идея пришла в голову младшему из них в ноябре 2019 года. Ребята купили запрещенное вещество и 29 числа этого же месяца положили вещества в тайники. Во время этого их задержала полиция.

При досмотре у них нашли 50 свертков с запрещенными веществами. В телефон один из них успел записать местонахождение 17 закладок, которые отыскала полиция.

Оба фигуранта уголовного дела признали свою вину и раскаялись.

Теперь старший из них проведет три года в исправительной колонии строгого режима, младший — три года и три месяца в воспитательной колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU