Двое неудавшихся закладчиков из Энгельса получили срок
Суд признал двух жителей из Энгельса в возрасте 17 и 18 лет виновными в покушении на сбыт наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, идея пришла в голову младшему из них в ноябре 2019 года. Ребята купили запрещенное вещество и 29 числа этого же месяца положили вещества в тайники. Во время этого их задержала полиция.
При досмотре у них нашли 50 свертков с запрещенными веществами. В телефон один из них успел записать местонахождение 17 закладок, которые отыскала полиция.
Оба фигуранта уголовного дела признали свою вину и раскаялись.
Теперь старший из них проведет три года в исправительной колонии строгого режима, младший — три года и три месяца в воспитательной колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU