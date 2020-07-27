Горящий дом в Сабуровке тушили 13 пожарных

27 Июль 2020 2020-07-27T13:38:38+03:00

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В минувшую субботу, 25 июля, 13 пожарных и три единицы техники выехали тушить деревянный дом в селе Сабуровка Саратовского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, предположительно, огонь вспыхнул из-за несоблюдения правил эксплуатации электрооборудования.

Возгорание на площади 105 кв. м ликвидировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU