Прокуратура Балакова закрыла сайты по изготовлению оружия

27 Июль 2020 2020-07-27T10:56:30+03:00

Странички в интернете нашли в ходе проверки

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Проверка помогла прокуратуре Балакова выявить в интернете пять сайтов, где объясняли, как самому сделать оружие.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, узнать эти запрещенные сведения мог любой желающий, регистрация не требовалась.

Прокурор подал иск в суд о блокировке сайтов, эти требования удовлетворены.

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ИСТОЧНИК KP.RU