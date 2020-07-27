Прокуратура Балакова закрыла сайты по изготовлению оружия
Странички в интернете нашли в ходе проверки
Изменить размер текста:
Проверка помогла прокуратуре Балакова выявить в интернете пять сайтов, где объясняли, как самому сделать оружие.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, узнать эти запрещенные сведения мог любой желающий, регистрация не требовалась.
Прокурор подал иск в суд о блокировке сайтов, эти требования удовлетворены.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU