2020-07-27T10:56:30+03:00
Происшествия

Прокуратура Балакова закрыла сайты по изготовлению оружия

Странички в интернете нашли в ходе проверки
Дарья Вострикова
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Проверка помогла прокуратуре Балакова выявить в интернете пять сайтов, где объясняли, как самому сделать оружие.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, узнать эти запрещенные сведения мог любой желающий, регистрация не требовалась.

Прокурор подал иск в суд о блокировке сайтов, эти требования удовлетворены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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