Под Саратовом полыхали сразу девять сараев

27 Июль 2020 2020-07-27T10:31:52+03:00

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В минувшую субботу, 25 июля, в 14:59 шестеро пожарных и две единицы техники выехали тушить девять деревянных сараев в селе Ямское Краснокутского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, предположительно, ЧП возникло из-за чьего-то неосторожного обращения с огнем.

Возгорание на площади 233 кв. м ликвидировали шестеро пожарных и две единицы техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU