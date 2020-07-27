Под Саратовом полыхали сразу девять сараев
В минувшую субботу, 25 июля, в 14:59 шестеро пожарных и две единицы техники выехали тушить девять деревянных сараев в селе Ямское Краснокутского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, предположительно, ЧП возникло из-за чьего-то неосторожного обращения с огнем.
Возгорание на площади 233 кв. м ликвидировали шестеро пожарных и две единицы техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU