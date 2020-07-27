Пенсионер на Daewoo Nexia госпитализирован после столкновения с Renault под Саратовом
Авария произошла в Вольском районе
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Вчера, 26 июля, в 22:10 на 150-м км трассы Р-228, ведущей из Сызрани в Волгоград, в Вольском районе случилось ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 63-летний водитель Daewoo Nexia и 41-летний мужчина за рулем Renault Premium с полуприцепом не поделили дорогу.
В результате аварии пенсионера госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU