Пенсионер на Daewoo Nexia госпитализирован после столкновения с Renault под Саратовом

27 Июль 2020 2020-07-27T10:30:45+03:00

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Вчера, 26 июля, в 22:10 на 150-м км трассы Р-228, ведущей из Сызрани в Волгоград, в Вольском районе случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 63-летний водитель Daewoo Nexia и 41-летний мужчина за рулем Renault Premium с полуприцепом не поделили дорогу.

В результате аварии пенсионера госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU