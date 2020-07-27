В голубятне на пожаре в Саратове погиб мужчина
В Саратове вечером в субботу, 25 июля, при пожаре на улице Моторная погиб мужчина.
Сигнал о загорании гаража с голубятней поступил в 19:13.
- Здание двухэтажное, деревянное. На первом этаже был гараж, там от огня также пострадал автомобиль, — отметили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Площадь пожара составила 10 кв. м. На тушение выезжали две единицы техники и 12 человек.
Живы ли голуби и были ли они там на момент пожара — неизвестно.
Однако личность погибшего мужчины устанавливается.
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ИСТОЧНИК KP.RU