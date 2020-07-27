2020-07-27T09:46:35+03:00
Происшествия

В голубятне на пожаре в Саратове погиб мужчина

На первом этаже здания располагался гараж
Ольга Симонова
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В Саратове вечером в субботу, 25 июля, при пожаре на улице Моторная погиб мужчина.

Сигнал о загорании гаража с голубятней поступил в 19:13.

- Здание двухэтажное, деревянное. На первом этаже был гараж, там от огня также пострадал автомобиль, — отметили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 10 кв. м. На тушение выезжали две единицы техники и 12 человек.

Живы ли голуби и были ли они там на момент пожара — неизвестно.

Однако личность погибшего мужчины устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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