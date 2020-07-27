В центре Саратова машина без водителя наехала на пенсионера в аптеке
Мужчину госпитализировали
Фото областной ГИБДД
Изменить размер текста:
В Волжском районе Саратова вчера утром, 26 июля, автомобиль влетел в аптеку.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, в 10:00 31-летний водитель ГАЗ вышел из машины напротив дома №85 и не поставил ее на ручник.
Автомобиль покатился и врезался в стеклянную витрину аптеки. Пострадал 72-летний пенсионер, находящийся внутри. Его госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU