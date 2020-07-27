В центре Саратова машина без водителя наехала на пенсионера в аптеке

27 Июль 2020 2020-07-27T09:36:57+03:00

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В Волжском районе Саратова вчера утром, 26 июля, автомобиль влетел в аптеку.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, в 10:00 31-летний водитель ГАЗ вышел из машины напротив дома №85 и не поставил ее на ручник.

Автомобиль покатился и врезался в стеклянную витрину аптеки. Пострадал 72-летний пенсионер, находящийся внутри. Его госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU