2020-07-27T09:24:21+03:00
Общество

Более 200 пешеходов попали под колеса в Саратове с начала года

Из них 17 человек погибли
Ольга Симонова
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Сотрудники ГИБДД напомнили водителям о правилах дорожного движения. Фото городской ГосавтоинспекцииСотрудники ГИБДД напомнили водителям о правилах дорожного движения. Фото городской Госавтоинспекции
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В Саратове госавтоинспекторы с начала года зафиксировали 220 ДТП с участием пешеходов.

- В этих авариях пострадали 216 человек, а 17 — погибли, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

При этом сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше пяти тыс. нарушений со стороны водителей, они не пропускали людей, и более трех тыс. — со стороны пешеходов, не соблюдающих правила.

Дорожные полицейские провели акцию «Грамотный пешеход и вежливый водитель» и напомнили, что переход дороги в неположенном месте — распространенное нарушение.

Водителям напомнили, что перед «зеброй» нужно снизить скорость и уступить пешеходу. А вторым нужно пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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