Более 200 пешеходов попали под колеса в Саратове с начала года
В Саратове госавтоинспекторы с начала года зафиксировали 220 ДТП с участием пешеходов.
- В этих авариях пострадали 216 человек, а 17 — погибли, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.
При этом сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше пяти тыс. нарушений со стороны водителей, они не пропускали людей, и более трех тыс. — со стороны пешеходов, не соблюдающих правила.
Дорожные полицейские провели акцию «Грамотный пешеход и вежливый водитель» и напомнили, что переход дороги в неположенном месте — распространенное нарушение.
Водителям напомнили, что перед «зеброй» нужно снизить скорость и уступить пешеходу. А вторым нужно пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
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ИСТОЧНИК KP.RU