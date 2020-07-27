Под Энгельсом полыхал магазин «Горячий хлеб»
Огонь мог вспыхнуть из-за неправильного монтажа оборудования
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Вчера, 26 июля, в 16:56 пожарные и две единицы техники выехали тушить магазин «Горячий хлеб» в селе Новая Терновка Энгельсского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, предположительно, пламя вспыхнуло из-за несоблюдения правил монтажа электрического оборудования.
Возгорание на площади 10 кв. м ликвидировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU