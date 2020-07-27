Под Энгельсом полыхал магазин «Горячий хлеб»

27 Июль 2020 2020-07-27T09:35:42+03:00

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Вчера, 26 июля, в 16:56 пожарные и две единицы техники выехали тушить магазин «Горячий хлеб» в селе Новая Терновка Энгельсского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, предположительно, пламя вспыхнуло из-за несоблюдения правил монтажа электрического оборудования.

Возгорание на площади 10 кв. м ликвидировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU