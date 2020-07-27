2020-07-27T09:11:31+03:00
Происшествия

В Энгельсе водитель ВАЗ-2109 устроил массовое ДТП

Авария случилась на улице Тельмана
Дарья Вострикова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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Вчера, 26 июля, около 22:25 у дома №23 на улице Тельмана в Энгельсе 50-летний водитель ВАЗ-2109 стал виновником ДТП.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина на скорости влетел в Lada Granta, за рулем которой была 31-летняя женщина. От удара это авто столкнулось с Skoda под управлением 57-летнего мужчины и Toyota с 54-летним шофером.

В результате аварии водителя «девятки» и 30-летнюю пассажирку «Гранты» осмотрели врачи и отпустили. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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