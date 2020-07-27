В Энгельсе водитель ВАЗ-2109 устроил массовое ДТП
Вчера, 26 июля, около 22:25 у дома №23 на улице Тельмана в Энгельсе 50-летний водитель ВАЗ-2109 стал виновником ДТП.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина на скорости влетел в Lada Granta, за рулем которой была 31-летняя женщина. От удара это авто столкнулось с Skoda под управлением 57-летнего мужчины и Toyota с 54-летним шофером.
В результате аварии водителя «девятки» и 30-летнюю пассажирку «Гранты» осмотрели врачи и отпустили. Обстоятельства выясняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU