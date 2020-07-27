Арестованный парень в Саратове признался в краже велосипеда
В Волжском районе Саратова полиция раскрыла кражу велосипеда из подъезда дома на Радищева.
- Днем 24 мая в отдел обратилась 46-летняя женщина и рассказала, что двухколесный транспорт Stern за 9 999 рублей украли с 16:00 23 мая до 13:30 следующего дня, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Правоохранители возбудили дело и нашли причастного к краже.
В преступлении признался 22-летний следственно-арестованный по аналогичной статье парень. Ранее он не был судим. Оказалось, что велосипед подозреваемый продал на Сенном рынке.
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ИСТОЧНИК KP.RU