Арестованный парень в Саратове признался в краже велосипеда

27 Июль 2020 2020-07-27T08:49:06+03:00

Двухколесный транспорт он продал на рынке

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В Волжском районе Саратова полиция раскрыла кражу велосипеда из подъезда дома на Радищева.

- Днем 24 мая в отдел обратилась 46-летняя женщина и рассказала, что двухколесный транспорт Stern за 9 999 рублей украли с 16:00 23 мая до 13:30 следующего дня, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Правоохранители возбудили дело и нашли причастного к краже.

В преступлении признался 22-летний следственно-арестованный по аналогичной статье парень. Ранее он не был судим. Оказалось, что велосипед подозреваемый продал на Сенном рынке.

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ИСТОЧНИК KP.RU