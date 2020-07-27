Три коммунальные аварии в Саратове привели к отключению воды
В Заводском районе Саратова сегодня, 27 июля, три коммунальные аварии привели к отключению воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС, водоснабжение ограничили ориентировочно до 20:00 из-за ремонта труб на Барнаульской, 2Б, Кавказской, 24/1, проспекте Энтузиастов, 33а.
Из-за этого воды нет на Барнаульской, проспекте Энтузиастов, 22–52, Пензенской, Кавказской, Пономарева, Кавказских проездах и тупиках, площади Орджоникидзе и улице Томская.
Коммунальщики извинились перед жителями за причиненные неудобства.
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ИСТОЧНИК KP.RU