Три коммунальные аварии в Саратове привели к отключению воды

27 Июль 2020 2020-07-27T08:38:04+03:00

Без ресурса в кранах остались жители Заводского

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В Заводском районе Саратова сегодня, 27 июля, три коммунальные аварии привели к отключению воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС, водоснабжение ограничили ориентировочно до 20:00 из-за ремонта труб на Барнаульской, 2Б, Кавказской, 24/1, проспекте Энтузиастов, 33а.

Из-за этого воды нет на Барнаульской, проспекте Энтузиастов, 22–52, Пензенской, Кавказской, Пономарева, Кавказских проездах и тупиках, площади Орджоникидзе и улице Томская.

Коммунальщики извинились перед жителями за причиненные неудобства.

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ИСТОЧНИК KP.RU