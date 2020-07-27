В Саратове рецидивист подобрал ключи к квартире и украл шкатулку с золотом
Полиция Кировского района раскрыла кражу у 57-летней жительницы Кировского района Саратова. Об этом рассказали в городском УМВД.
С 7:30 до 13:55 19 апреля кто-то подобрал ключи к квартире в доме на улице Осипова и проник внутрь. Добычей злоумышленника стал ноутбук и шкатулка с золотом.
Сумма ущерба составила 54,5 тыс. рублей.
Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 58-летний рецидивист, который успел продать чужие вещи неизвестному на 3-й Дачной.
На мужчину завели очередное уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU