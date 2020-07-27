В Саратове рецидивист подобрал ключи к квартире и украл шкатулку с золотом

27 Июль 2020 2020-07-27T08:34:05+03:00

Похищенное он продал неизвестному на 3-й Дачной

Изменить размер текста: A A

Полиция Кировского района раскрыла кражу у 57-летней жительницы Кировского района Саратова. Об этом рассказали в городском УМВД.

С 7:30 до 13:55 19 апреля кто-то подобрал ключи к квартире в доме на улице Осипова и проник внутрь. Добычей злоумышленника стал ноутбук и шкатулка с золотом.

Сумма ущерба составила 54,5 тыс. рублей.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 58-летний рецидивист, который успел продать чужие вещи неизвестному на 3-й Дачной.

На мужчину завели очередное уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU